Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ilk kadın akademisyeni olarak tarihe geçen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler veren Abadan Unat, siyaset bilimi ve iletişim konusundaki akademik çalışmalarıyla tanınıyordu.

Siyaset bilimi ve iletişim konusundaki akademik çalışmalarıyla alanında büyük bir iz bırakan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti. Mülkiye’nin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan Abadan Unat

1966’da profesörlük unvanını almıştı.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yapılan duyuruda; "Hocaların Hocası" Prof.Dr. Nermin ABADAN UNAT hocamızı 104 yaşında kaybettik. Tüm sosyal bilimcilerin, tüm Mülkiyelilerin ve ailesinin başı sağ olsun" denildi.

NERMİN ABADAN UNAT KİMDİR?

Viyana`da doğan Unat, ilköğreniminden sonra1940`ta İzmir Kız Lisesi'ni, ardından 1944'te İstanbul Üniversitesi Hukku Fakültesi'ni tamamladı. Bir süre Ankara'da Ulus gazetesinde çalıştıktan sonra 1952'de Fullbright bursu ile Minnesota Üniversitesi'nde lisansüstü öğrenimi gördü. İki yıl sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk kadın asistan olarak giren Abadan-Unat, 1955'te "Kamuoyu ve Etki Alanı" adlı teziyle doktora tezini aldı. 1958'de siyaset bilimi dalında önce doçentliğe ve 1966'da da profesörlüğe atandı. SBF'de Siyasal Davranış Kürsüsü`nü kuran Abadan-Unat, siyaset sosyolojisi ve kitle iletişimi konularının dışında 1963`ten beri özellikle Türk dış göçüyle ilgili sorunlara eğildi. Bu konuda Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar, değişik makaleler yayımladı. Aynı zamanda kadın çalışmaları ile de ilgilenen yazar, 1978-1999 yılları arasında Avrupa Konseyin'de Türkiye`yi temsil etti. İ.Ü. Kadın Araştırmaları Merkezi'nde de dersler verdi. Uzun yıllar A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi`nde öğretim üyeliği yapan yazar Boğaziçi Üniversitesi`nde yarı zamanlı olarak ders vermekteydi.

