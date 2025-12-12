Otelde çalışırken tanıştığı kadınla evlenen genç dolandırıldığını iddia etti. Resmi nikah kıymadan yapılan düğünde takılan altınları alıp kaçtığı iddia edilen genç kadın “Altınlar sahteydi” diyerek kendini savundu. Genç ise kandırıldığını öne sürdü. İşte çarpıcı olayın detayları…

Adana’da yaşayan 27 yaşındaki Muhittin Çiçeklibağ, yaz aylarında çalışmak için Muğla’ya gitti. Bir otelde çalışan genç, 29 yaşındaki S.B. ile tanıştı. Çiçeklibağ, genç kız ile evlenmeye karar verdi.

İddiaya göre, S.B.'nin Nisan ayında boşanması sebebiyle 300 günlük yasal süre dolmadığı için çift resmi nikah kıymadı.

Muhittin Çiçeklibağ ve S.B. dini nikah kıydı

"ALTINLARI ALIP KAÇTI" İDDİASI

Adana’da bir düğün yapan çiftin düğününe genç kadının ailesinden kimse katılmadı. İddiaya göre S.B., Muhittin Çiçeklibağ işteyken kimseye haber vermeden takılan altınlarının bir kısmını alarak gitti.

S.B.’nin ailesine ulaşan genç, genç kadının 10 yaşında çocuğu olduğunu, ailesi ile arasının kötü olduğuna dair yalan söylediğini öğrendi.

S.B.'nin düğündeki takıları alıp kaçtığı iddia edildi

“ÇETE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Muhittin Çiçeklibağ, başına gelenleri şöyle anlattı:

Ben bunların çete olduğunu, bunların bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Düğünü bekledi, düğünden sonra altınların bir kısmını alıp kaçtı. Ben, bu kişinin annesine ulaştım. 10 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendim. Maddi kayıp önemli değil ama manevi olarak kaybım çok ağır.

Dolandırıldığını iddia eden Muhittin Çiçeklibağ

“DETAYLICA KURULMUŞ BİR PLAN VAR"

Kendisinin tuzağa düştüğünü söyleyen genç “Gerçekten insanlar evleneceği kişinin e-devletine baksın. Acele etmeyin, çok dikkat edin. Ben böyle bir insan olduğunu hiç düşünmedim. Detaylıca kurulmuş bir oyun ve plan var" diyerek uyardı.

“ALTINLAR SAHTEYDİ”

Kaçtığı iddia edilen genç kadın ise iddiaları reddederek “10 yaşında çocuğum olduğunu öğrendi ve kaldıramayacağını söyledi. Düğünde takılan altınlarda sahteydi, ben altın almadım" dedi.

