Fenerbahçe Beko EuroLeague’in 15. haftasında sezonun kritik deplasmanlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Sarı-Lacivertliler, güçlü kadrosuyla dikkat çeken AS Monaco’ya konuk olacak. Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak netlik kazandı!

Hem EuroLeague’de hem de Türkiye liginde önemli galibiyetler alan Fenerbahçe Beko, formunu sürdürerek Monaco sınavına çıkacak. Avrupa’da topladığı 8 galibiyetle yoluna devam eden ekip, son EuroLeague maçında Virtus Bologna’yı 66-64 mağlup ederek moral depoladı. Bu karşılaşmada Wade Baldwin ürettiği 18 sayıyla ön plana çıkmıştı.

Takımda sakatlıkları süren Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri netleşti!

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de AS Monaco ile oynayacağı maç S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli olarak yayınlanacak.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-Lacivertlilerin zorlu Monaco deplasmanı 12 Aralık Cuma akşamı oynanacak. EuroLeague’in 15. hafta mücadelesi saat 21.30’da başlayacak. Salle Gaston Medecin’de gerçekleşecek karşılaşma için geri sayım başladı!

MONACO - FENERBAHÇE GEÇMİŞ MAÇLAR

24-25 Sezonu / AS Monaco 70-81 Fenerbahçe Beko

24-25 Sezonu / Monaco 91-82 Fenerbahçe Beko

24-25 Sezonu / Fenerbahçe Beko 69-99 AS Monaco

23-24 Sezonu Play-off / AS Monaco 79-80 Fenerbahçe Beko

23-24 Sezonu Play-off / Fenerbahçe Beko 62-65 AS Monaco

23-24 Sezonu Play-off / Fenerbahçe Beko 89-78 AS Monaco

23-24 Sezonu Play-off / AS Monaco 93-88 Fenerbahçe Beko

23-24 Sezonu Play-off / AS Monaco 91-95 Fenerbahçe Beko

23-24 Sezonu / AS Monaco 76-69 Fenerbahçe Beko

23-24 Sezonu / Fenerbahçe Beko 86-74 AS Monaco

22-23 Sezonu / Fenerbahçe Beko 98-94 AS Monaco

22-23 Sezonu / AS Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko

21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko

21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco

