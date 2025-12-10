Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 15'inci hafta heyecanı 11 Aralık Perşembe günü başlayacak. Anadolu Efes, Valencia Basket'e konuk olurken; Fenerbahçe Beko, 12 Aralık Cuma günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 15'inci hafta maçları, 11 Aralık Perşembe ve 12 Aralık Cuma günü yapılacak.

VALENCIA BASKET-ANADOLU EFES

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgiyle 17'nci sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan ve oynadığı son iki mücadeleden mağlup ayrılan Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak. Roig Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO

Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalarda oynadığı maçların 8'ini kazanıp, 5'inden mağlubiyetle ayrılan ve haftaya 8'nci sırada giren Fenerbahçe Beko, 12 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Salle Gaston Medecin'deki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko oyuncusu Biberovic

Basketbol Avrupa Ligi'nde 15'inci haftanın programı (TSİ) şöyle:

11 Aralık Perşembe

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)

12 Aralık Cuma

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Bayern Münih (Almanya)

21.30 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiacos (Yunanistan)

