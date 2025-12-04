Euroleague'de bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe Beko–Olympiakos maçı, 'olumsuz hava koşulları' nedeniyle ertelendi.

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun bu akşam Olympiakos deplasmanında oynaması planlanan maç ertelendi.

Eurohoops'un haberine göre; Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı, Pire'deki olumsuz hava koşullarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akmasından dolayı müsabaka, bugün oynanamayacak.

YENİ TARİH AÇIKLANMADI

Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz açıklanmadı. Konuya dair EuroLeague’in resmi açıklama yapması bekleniyor.

