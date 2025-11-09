Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlara salon yasağı

İSRAİLLİ TARAFTARLAR ALINMAYACAK

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle her iki karşılaşmada da İsrailli taraftarlar tribünlerde yer almayacak. Mücadeleler, Münih'teki 11 bin 500 kişilik SAP Garden salonunda, sıkı güvenlik önlemleri altında oynanacak.

7 BİN BİLET SATIŞTA

Salonun üst tribünleri kapalı olacak ve kulüp tarafından yaklaşık 7 bin bilet satışa sunuldu.

LİTVANYA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Daha önceki iki sezonda Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd'i İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle Litvanya'da ağırlamıştı.

2023-2024 sezonunda mücadele Panevezys'teki Kalnapilio Arena’da oynanırken, geçen sezonki karşılaşma Kaunas'taki Zalgirio Arena'da yapılmıştı.

Bu sezon EuroLeague'e yeni katılan Hapoel IBI ile Fenerbahçe Beko, tarihinde ilk kez karşılaşacak.