Fenerbahçe'de Alexander Sörloth harekatı: Yıldız isim gidecek, Norveçli gelecek

EMİN ULUÇ - Kaçırdığı gollerle saç baş yolduran, takım ritmini bozan Youssef En-Nesyri’nin miadı doldu. Fenerbahçe, Tedesco’nun kalemini kırdığı Faslı yıldızın yerini doldurmak için arayışlarını yoğunlaştırdı.

TRANSFERDE BİR NUMARALI ADAY

İtalyan hocanın ileride top tutabilen, kaleye arkası dönük oynayabilen, atletik bir golcü profili çizmesi üzerine sarı lacivertliler Alexander Sörloth’un peşine düştü. Tedesco’nun istediği bütün özelliklere sahip olan Norveçli, Süper Lig’i de iyi bilmesi sebebiyle bir numaralı aday.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Atletico Madrid’de istediği kadar süre alamayan Alexander Sörloth’un Fenerbahçe’ye sıcak baktığı bilinirken, İspanyol devinin de hücum hattında değişim hazırlığında olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Piyasa değeri 25 milyon avro olan Sörloth için Atletico en az 30 milyon avro bonservis talep ederken, sarı lacivertlilerin öncelikli hamlesi kiralama üzerine olacak. Fenerbahçe, Arap ekiplerinin gözdesi En-Nesyri’yi satabilirse bu gelir, Sörloth’un tapusunu almak için kullanılacak.

SKRİNİAR-İSMAİL’E VİZE YOK

F.Bahçe’deki performanslarıyla Avrupa devlerinin ağzını sulandıran Milan Skriniar ile İsmail Yüksek’e vize yok. İngiliz ve Fransız takımları mercek altında tuttukları İsmail için devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor, ancak millî yıldızın satışı söz konusu değil. İtalya’dan talipleri olan Skriniar için de kapılar kapalı.