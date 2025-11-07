Efsane futbolcudan Fenerbahçe maçındaki skandala tepki: Düdüğü elinden alınmalı

UEFA Avrupa Liginin 4'üncü haftasında oynanan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının 90+5'inci dakikasında meydana gelen penaltı pozisyonuna dair tartışmalar sürüyor. Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, karşılaşmanın hakemi Allard Lindhout'u sert sözlerle hedef aldı.

"UZUN S Ü RE MA Ç VER İ LMES İ N"

RTL televizyonunda yorumculuk yapan Matthaus, pozisyonu izledikten sonra hakemin verdiği karara kahkaha attı ve "Maç sırasında pozisyonu göremezse tamam, düdük çalmayabilir. Ancak izledikten sonra yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltı" yorumunda bulundu.

Alman futbol adamı, Hollandalıhakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini savundu.

NE OLMU Ş TU

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, 90+5'te ViktoriaPlzen ceza sahasında rakip savunma oyuncusu Sampson Dweh tarafından düşürüldü. 'Devam' kararı veren hakem Lindhout, VAR tarafından monitörden incelemeye davet edildi. Lindhout, sahada görüntüyü izlemesine rağmen penaltı noktasını göstermedi.