Efsane futbolcudan Fenerbahçe maçındaki skandala tepki: Düdüğü elinden alınmalı
Almanya ve dünya futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Çekya'da 0-0 sonuçlanan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının 90+5'inci dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili hakem Allard Lindhout'a çok sert tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Liginin 4'üncü haftasında oynanan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının 90+5'inci dakikasında meydana gelen penaltı pozisyonuna dair tartışmalar sürüyor. Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, karşılaşmanın hakemi Allard Lindhout'u sert sözlerle hedef aldı.
"UZUN SÜRE MAÇ VERİLMESİN"
RTL televizyonunda yorumculuk yapan Matthaus, pozisyonu izledikten sonra hakemin verdiği karara kahkaha attı ve "Maç sırasında pozisyonu göremezse tamam, düdük çalmayabilir. Ancak izledikten sonra yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltı" yorumunda bulundu.
Alman futbol adamı, Hollandalıhakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini savundu.
NE OLMUŞTU
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, 90+5'te ViktoriaPlzen ceza sahasında rakip savunma oyuncusu Sampson Dweh tarafından düşürüldü. 'Devam' kararı veren hakem Lindhout, VAR tarafından monitörden incelemeye davet edildi. Lindhout, sahada görüntüyü izlemesine rağmen penaltı noktasını göstermedi.