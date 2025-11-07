Usta kalemler, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını yazdı: Korkaklık, eyyam ve skandal!

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı ve hakem Allard Lindhout'un performansını değerlendirdi. İşte yorumlar...

" HAKEM BUZ GİBİ PENALTIYI YEDİ"

"Galibiyet serisi bitti ama altın değerinde bir puan yazdırdı hanesine sarı lacivertliler. Tabii kayıp iki puanı telafi etmek de Tedesco’ya düşer. Kazanırken her rüzgar tatlı eser de, kayıplar başlarsa yel toz kaldırmaz, kayaları uçurur hocam. Burası Fenerbahçe. Son söz de buz gibi penaltıyı yiyen hakeme gelsin, onu da siz söyleyin!" (Mehmet Emin Uluç / Türkiye)

"S Ö Z Ü M Ü GER İ ALDIM "

"Ben Tedesco'yu Oğuz'u oynatmadı diye eleştiriyordum. Dünkü Oğuz felaketini gördükten sonra sözümü geri aldım. Gelelim son saniyeye; Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar." (Ömer Üründül / Sabah)

"SON B Ö L Ü MDEK İ R İ T İ M DE ĞİŞİ KL İĞİ YETMED İ "

"Domenico Tedesco bence dün ilk devredeki kimliksiz oyundan sonra ikinci yarıya aynı 11’le çıkmamalıydı ama o da 60 dakika dayanabildi zaten bu görüntüye. Son yarım saat içinde istekli dörtlü Fred, Duran, Asensio ve Nene oyuna dahil olunca Fenerbahçe’nin nabzı değişti, istek ve tutku arttı sahada. Ancak son bölümdeki o ritim değişikliği de yetmedi bir puandan fazlasına."(Uğur Meleke / Hürriyet)

İlgili Haber Fenerbahçe'de Tedesco'dan tepki: Hakemlik yapmasın

"UTANMAZ"

"Fred girene kadar ne top kapabilen ne de oyun kurabilen bir orta sahası vardı Fenerbahçe'nin. İlk kornerlerini 80'den sonra kazandılar. Kısacası Ederson ve Skriniar'ın omuzlarına binerek beraberliği kurtardılar da diyebiliriz, Nesyri veya Fred boş kaleye atsalar 'İki puanı kaybettiler' de… Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz…" (Gürcan Bilgiç / Sabah)

" İ LK 8 ZORLA Ş TI"

"Maçın son 10 dakikası, Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasına döndü. İki takımın da net fırsatları vardı ancak pozisyonlar hovardaca harcandı. Plzen deplasmanından her şeye rağmen alınan bir puan kazanç sayılabilir. Fenerbahçe'nin belki ilk 8'de yer alması zorlaştı ama 24'te kalması için bu puan çok önemliydi. Hakem son dakikada resmen penaltıyı yedi." (Engin Verel / Akşam)

"KAZANMAYI DE Ğİ L, KAYBETMEMEY İ D Ü Ş Ü ND Ü "

"Teknik Direktör Tedesco, bu maçta kazanmayı değil, kaybetmemeyi önceleyen bir planla sahadaydı. Fenerbahçe, bu yaklaşımı ile deplasmandan istediğini alarak İstanbul'a dönmeyi başardı." (İlker Yağcıoğlu / Takvim)

"SKANDAL KARAR"

"82'de Talisca'nın şutu Jemelka'nın sırtından sekti penaltı yok. 90+4'de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü.Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadele de yok çekerek düşürdüğü için bariz gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu UEFA'ya ve kurallara tam bir ihanettir." (Mustafa Çulcu / Sabah)