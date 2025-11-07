Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Tedesco'dan tepki: Hakemlik yapmasın

Fenerbahçe'de Tedesco'dan tepki: Hakemlik yapmasın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya'da Victoria Plzen ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmada hakemi etkileyebilecek bir atmosferin olmadığını belirten Tedesco, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "Böyle bir stadyumda baskı hissediyorsa, hakem düdük çalmamalı. Çünkü bir baskı yoktu. Penaltı pozisyonuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Hakem vermediyse demek ki penaltı değilmiş" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Victoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapan İtalyan çalıştırıcı, "Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık. Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur. Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"ÜÇ TANE NET POZİSYONA GİRDİK, YARARLANAMADIK"

Plzen'in güçlü bir rakip olduğuna dikkat çeken Tedesco, "Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. 1 puanla dönüyoruz, kazanabilirdik, kaybedebilirdik de. Üç tane net pozisyona girdik, yararlanamadık. Golü atamıyorsak, bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Viktoria Plzen'e karşı oynamak kolay değil. Fiziksel olarak güçlü bir takım, dikine uzun top atıyorlar. Ceza sahamıza gelen topları iyi savunduk. Zagreb maçında ve Süper Lig'de bazı maçlarda bu konuda sıkıntı yaşadık. Ancak bu maçı ileriye atılmış bir adım olarak değerlendirebiliriz." dedi.

"BU İŞİ YAPMAMALI"

Hakemin baskı hissedebileceği bir atmosferin olmadığını söyleyen Tedesco, "Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa, bu işi yapmamalı. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, vermediyse penaltı değildir. Kazanmıyorsanız, kaybetmemelisiniz. En azından eve eli boş dönmüyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama bu zor mu bilmiyorum. Hesap yapmıyorum, maç maç, bakıyoruz. Ferencvaros'u kazanırsak şansımız artacak." diye konuştu.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım
