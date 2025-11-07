Fenerbahçe'de Tedesco'dan tepki: Hakemlik yapmasın
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya'da Victoria Plzen ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmada hakemi etkileyebilecek bir atmosferin olmadığını belirten Tedesco, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "Böyle bir stadyumda baskı hissediyorsa, hakem düdük çalmamalı. Çünkü bir baskı yoktu. Penaltı pozisyonuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Hakem vermediyse demek ki penaltı değilmiş" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Victoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapan İtalyan çalıştırıcı, "Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık. Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur. Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.