Fenerbahçe'de çifte şok: İki yıldızını kaybetti

Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaştıkları maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki orta saha, ilk yarının son anlarında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

İsmail Yüksek, müsabakanın 43. dakikasında gördüğü sarı kartla Avrupa Ligi'nin beşinci haftasındaki Ferençvaroş maçında cezalı duruma düştü.

Mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gören Jayden Oosterwolde de Ferencvaros maçında forma giyme şansını yitirdi.

