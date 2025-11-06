Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı 11'i belli oldu! İşte Tedesco'nun hücum tercihi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri

HOLLANDALI DÜDÜK ÇALIYOR

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

FENERBAHÇE 6 PUANDA

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.

Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

Çekya ekibi Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puanda bulunuyor.

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

2013'TE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

DEPLASMANDA PUAN ALAMADI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.

Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

"2" NUMARALI KUPADA 152. SINAV

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 97 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.