Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, suskunluğunu bozdu: Böyle bir kavga kesinlikle yaşanmadı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, süreçle alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

Hakkında ortaya atılan prim ve kavga iddialarına cevap veren İrfan Can Kahveci, böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Saran yönetimi ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile bir sorununun olmadığını vurgulayan Kahveci, böyle bir olayla gündeme gelmesinden ötürü camiadan özür diledi.

İlgili Haber Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu açıklandı

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"YÖNETİMİMİ VE HOCAMIZLA HİÇ BİR PROBLEMİM YOK"

"Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum. Ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok. Bu süreç boyunca da olmadı. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum. Takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim."

"PRİM İÇİN TAKIM ARKADAŞLARIMI GIRTLAKLAMIŞIM..."

"Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım... Siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım, hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim. Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu."

"ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY KULÜBÜN BAŞARISI"

"Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor."

"TÜM TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa, hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim."