Fenerbahçe Tedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kesti

EMİN ULUÇ - F.Bahçe’de sadece yönetim değil teknik ekip de değişti. Jose Mourinho ve Ali Koç sonrası Domenico Tedesco ve Sadettin Saran ile yeni sayfa açıldı.Önceki döneme göre daha çok ‘iletişimin’ ve ‘özel dokunuş’un ön plana çıkarıldığı sürekli mental yüklemenin yapıldığı sarı lacivertlilerde pozitif sonuç alındı. Biraz özelleştirmek gerekirse en son Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Jhon Duran’ın kazanımında Tedesco’nun önemli payı vardı. İtalyan teknik adamın hem hafta içinde hem de maça girerken Duran ile yaptığı motivasyonun çok olumlu sonuç verdiği belirtildi.

SÖYLENENİ YAPTI VE...

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Duran, Benfica maçında sakatlanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası Stuttgart maçında (4 dakika) geri dönmüştü. Fizik olarak tam hazır olmayan ve hamle oyuncusu olarak görülen 22 yaşındaki forvete Beşiktaş derbisi öncesinde yedek başlayacağı açık açık anlatıldı. Ve derbide sonradan oyuna girerken de Tedesco, önde baskı yapmasını ve rakibi hataya zorlamasını istedi. Duran da hocasının talimatını yerine getirip Emirhan’dan topu kaparak harika bir gole imzasını atmıştı. Özetle Tedesco’nun özel dokunuşu bir sonuç daha verdi.

SZYMANSKI MAKASI

Tedesco’nun forma adaletine Sebastian Szymanski de iyi bir örnek. Jose Mourinho döneminde “prens” yakıştırması yapılan Polonyalı oyuncu İtalyan teknik adam idaresinde son üç maça yedek başladı ve hamle oyuncusu oldu. Tedesco, taraftarın da hedefi olan Szymanski’yi yeniden kazanma yoluna gidecek.

SON ÜÇ MAÇTA…

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Marco Asansio, ‘marka’ bir futbolcu olduğunu son üç maçta tabela yaparak gösterdi. İspanyol orta saha ligde Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında birer gol atarken Gaziantep FK maçında da asist yapmıştı. Asensio, 1-1’lik Kasımpaşa mücadelesinde de puanı getiren isimdi.

DUYGU PATLAMASI!

Beşiktaş’a karşı galibiyeti getiren Jhon Duran: Uzun sakatlığın ardından golle dönmem önemliydi. Gol sevinci de tamamen duyguların dışavurumuydu. Önümüzde uzun bir yol var ve maç maç gideceğiz.

HAKEM HOLLANDALI

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda Victoria Plzen ile yapacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek. Lindhout’un daha önce yönettiği maçlarda Türkiye, Japonya’ya 4-2, Başakşehir, Fiorentina’ya 2-1 yenilirken Sivasspor ise CFR Cluj’u 1-0 ile geçmişti.