Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, sarı lacivertli yönetimin derbi galibiyetinin primlerini hesaplara yatırmasının ardından büyük bir jeste imza attı. Dolmabahçe'de attığı galibiyet golüyle taraftarın gönlünü kazanan yıldız forvet, derbi priminin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş derbisinde galibiyetin mimarlarından olan Jhon Duran, aldığı primi Fenerbahçe Akademisi'ne bağışlayarak yönetimi mest etti.

PRİMLER HESAPLARA YATTI

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından primlerde paket sistemine geçilmişti.

Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de seri galibiyetler sonucunda söz verilen primler oyuncuların hesaplarına yattı.

JHON DURAN'IN HAREKETİ MEST ETTİ

HT Spor haberine göre, Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı galibiyet golünün ardından bir de güzel harekete imza attı.

Kolombiyalı futbolcu, yönetimin derbi primlerini yatırmasının ardından aldığı primin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı.

Jhon Duran'dan yönetimi mest eden hareket: Prim kararı alkış aldı - 1. Resim

SAKATLIK DÖNÜP GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin flaş isimlerinden biri olan Jhon Duran, yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirmişti. Ancak kulüp içinde uygulanan özel destek programı ve doğru iletişimle Kolombiyalı forvet yeniden sahneye çıktı.

Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun ilgisi, 22 yaşındaki golcüyü yeniden kazanma sürecinin temelini oluşturdu. Beşiktaş deplasmanında da oyuna sonradan giren Duran, takımına galibiyeti getiren kritik gole imza attı.

