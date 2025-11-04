Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler iddiası: Oynamasını istemiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

VAZGEÇİLMEZ İSİM OLDU

Xabi Alonso'nun gelişiyle Real Madrid'in vazgeçilmezleri arasına giren milli futbolcu Arda Güler, 14 karşılaşmada 3 gol ve 6 asistle yıldızlaşırken Kylian Mbappe ile birlikte takımının gol yükünü çeken isimlerden oldu.

ARDA GÜLER İLE İLGİLİ OLAY İDDİA

El Nacional'de yer alan habere göre; Arda Güler ve Dean Huijsen, stoperde oynayan takım arkadaşları Raul Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşünüyor.

XABİ ALONSO'DAN TALEP

Huijsen ve Arda Güler'in, Alonso'dan en zorlu maçlarda Asencio'ya güvenmemesini istedikleri ileri sürüldü.

Asencio'nun; Alexander Isak, Hugo Ekitike, Mohamed Salah veya Cody Gakpo gibi yıldızları etkisiz hale getirebilecek kapasitede olduğunu düşünmediklerini ilettikleri belirtildi.

SON MAÇLARDAKİ OYUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Asencio'nun son maçlarda gösterdiği performansla bu düşünceyi güçlendirdiği, karar verirken çok tereddütlü ve aceleci olduğu belirtildi.