Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki çaylarında içeriği belirsiz ürünlerden uzak durulması, kanatlı et ürünlerinde ise soğuk zincirin korunması ve dökme satıştan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine aralıksız devam ederken bir yandan da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bu defa kışın tüketimi yaygınlaşan bitki çayları ve taklit tağşiş listesinde sıklıkla hileyle karşılaşılan kanatlı eti ürünlerine dikkat çekildi.

Bitki çaylarında içeriği açıkça belirtilmeyen ve kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durulması gerektiği vurgulanarak “Doğal ya da bitkisel ibaresi her zaman güvenilir olduğu anlamına gelmez. Etiket üzerindeki hazırlama talimatlarına uyulmalı, uzun süreli ve yüksek miktarda tüketimden kaçınılmalıdır” denildi.

Kanatlı et ürünlerinde ise soğuk zincirin korunmasının hayati önemine dikkat çekilen uyarıda “Ambalajı önceden açılmış, açıkta veya dökme şekilde satılan çiğ tavuk ürünleri satın alınmamalıdır. Tüketicinin isteği üzerine, satın alınan hazır ambalajlı ürünün paketi müşterinin yanında açılarak anında parçalama yapılabilir. Bu işlem yalnızca bakanlıkça onaylı işletmelerde yapılabilir” açıklamalarında bulunuldu.

Tavuk dönerlerde ise pişirme işlemi başladıktan sonra perakende satış noktasındaki azami raf ömrünün 12 saat olduğu ve bu süre aşılırsa ürünün imha edilmesinin mecburi olduğu kaydedildi.

122 BİN İŞLETMEYE DENETİM

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı kasım ayında ülke genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdi. Uygunsuzluk tespit edilen 1.963 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 141 milyon 303 bin 503 TL para cezası kesildi ve 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada “Vatandaşlarımızın mevzuata aykırı uygulamalarla karşılaşmaları veya gıda güvenilirliğinden şüphe duymaları hâlinde Alo 174 Gıda Hattı’na bildirimde bulunmaları önemlidir. Şüphe hâlinde ürün üzerindeki parti numarası kontrol edilmeli. Kamuoyu duyurusunun yalnızca belirtilen parti numaralarını kapsadığı unutulmamalıdır. ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde yer alan ürünler kesinlikle tüketilmemeli, taklit ve tağşiş yapıldığı duyurulan ürünlerin etiket bilgileri ile içeriğinin aynı olmadığını göz önünde bulundurun” ifadeleri kullanıldı.

