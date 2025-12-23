Avrupa’da son dönemde artan insansız hava araçları (İHA) kaynaklı tehditler için ülkeler savunmalarını güçlendiriyor. Bu kapsamda bir dizi tedbir alan ve ortak savunma merkezini hayata geçiren Almanya’da bu yıl binden fazla yasa dışı uçuş yapan İHA tespit edildiği bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, 2025 yılında askeri tesisler, havalimanları, silah üretim fabrikaları ile limanlar gibi kritik altyapılar üzerinde seyreden binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit ettiklerini bildirdi.

Münch, artan İHA tehditleri sonrası ilk kez bu kapsamda bir rapor hazırlandığını da belirtti. Almanya İçişleri Bakanlığı, artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha iyi mücadele amacıyla İHA savunması için eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak savunma merkezini açmıştı. Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) de kendi bünyesinde İHA’larla mücadele birliği kurulacağını duyurmuştu.

