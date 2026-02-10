Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 510 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki tır ile Yıldırım ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Tır ve depoda yapılan aramalarda, 10 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Depo sahibi M.H. ile tırda bulunan F.K. ve Ü.K. "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

