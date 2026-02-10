İzmir’de kardeşler Nergiz ve Balımnaz Türkkal’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ortaya çıkan bir detay şoke etti. Kaza sonrası kayıplara karışan şüpheli T.D.’nin İzmir’de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı öğrenildi.

İzmir’in Menderes ilçesinde 6 Şubat akşamı bir trafik kazası meydana gelmişti. Otomobil, dere yatağına devrilmiş kazada 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal hayatını kaybetmişti. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etmişti.

İki kardeşin öldüğü kazada şoke eden gerçek: Tarihi operasyonun firarisi çıktı

KAZA SONRASI KAÇMIŞTI

İki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Kazadan sonra kayıplara karışan şüpheli T.D.’nin İzmir’de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu nedenle olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı.

EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği aktarıldı.

FİRARİ ÇIKTI

Uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu belirlenen T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaza sonrası kaçan diğer şüpheli D.Y. ise serbest bırakıldı.

