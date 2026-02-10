Sakarya’da evinde silahını temizlediği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı. Polisin küçük kızının babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sevgiyle dokunduğu anlar yürek yaktı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Umut Sıbıç (36), ikametinde silahını temizlediği sırada silahın ateş alması neticesinde göğüs bölgesinden yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, polis memurunun annesi, eşi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Polis babaya son veda! Küçük kızın tabutu sevdiği anlar yürek yaktı

KÜÇÜK KIZINDAN BABASINA VEDA

Polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu seven kızı ve yakınlarının tabuta sarılarak feryat etmesi yürekleri dağladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Umut Sıbıç’ın cenazesi, ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrasında memleketi Zonguldak’a gönderildi. Hayatını kaybeden polis memuru, Uzun Mehmet Camisinde İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnağzı Mahallesi Dilek Sokak’ta ki aile mezarlığına defnedilecek.

Polis babaya son veda! Küçük kızın tabutu sevdiği anlar yürek yaktı

Polis babaya son veda! Küçük kızın tabutu sevdiği anlar yürek yaktı

Haberle İlgili Daha Fazlası