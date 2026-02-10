Polis babaya son veda! Küçük kızın tabutu sevdiği anlar yürek yaktı
Sakarya’da evinde silahını temizlediği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı. Polisin küçük kızının babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sevgiyle dokunduğu anlar yürek yaktı.
Hendek'te polis memuru Umut Sıbıç, evinde silahını temizlerken kazaen ateş alan silahından yaralanarak hayatını kaybetti.
- Hendek'te görevli polis memuru Umut Sıbıç, ikametinde silahını temizlerken kazaen kendini vurdu.
- Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Sıbıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Evli ve 1 çocuk babası olan Sıbıç için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
- Cenazesi, memleketi Zonguldak'a gönderilerek Uzun Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecek.
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Umut Sıbıç (36), ikametinde silahını temizlediği sırada silahın ateş alması neticesinde göğüs bölgesinden yaralandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, polis memurunun annesi, eşi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
KÜÇÜK KIZINDAN BABASINA VEDA
Polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu seven kızı ve yakınlarının tabuta sarılarak feryat etmesi yürekleri dağladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Umut Sıbıç’ın cenazesi, ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrasında memleketi Zonguldak’a gönderildi. Hayatını kaybeden polis memuru, Uzun Mehmet Camisinde İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnağzı Mahallesi Dilek Sokak’ta ki aile mezarlığına defnedilecek.