Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arzı sonrası paylarının işlem tarihi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamayla birlikte Best Brands Grup Enerji (BESTE) işlem tarihi açıklandı!

Yapılan açıklamada; "Best Brands Grup payları 11 Şubat'tan itibaren Ana Pazar'da işlem görecek.

KAP BESTE işlem tarihine ilişkin; "Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 188.205.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/02/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14,70 TL/pay fiyat, "BESTE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

BESTE KAÇ LOT VERDİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplayan Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arz sonuçları 9 Şubat 2026 tarihinde ilan edildi.

Best Brands halka arzında yatırımcılara ortalam 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı. Best Brands halka arzında yatırımcılara ortalam 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı.

