Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. UEFA listesine yazılmayan ve kadro dışı bırakılan toplam 6 oyuncu dışında eksik bulunmuyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasındaViktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerdeÇekya kafilesi açıklandı.
4 FUTBOLCU LİSTEDE YOK, 2 FUTBOLCU KADRO DIŞI
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan Rodrigo Becao, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz dışında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ederson Moraes, İran Can Eğribayat, Tarıl Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde İsmail Yüksek, Edson Alvarezi, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran