Mübarek üç ayların ilk cuma namazı vakitleri paylaşıldı. Öğlen ezanı vaktinde kılınan cuma namazının saati illere göre farklılık gösteriyor. Bulundukları ilde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar , 26 Aralık tarihli namaz vakitlerini i nceliyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek?

Cuma namazı vakti, öğle ezanı ile başlıyor. Öğle namazı saatine göre il il cuma vakti de belli oldu.

Cuma namazı ortalama 45 dakika ila 1 saat arası sürebiliyor. Bu süre, hutbenin uzunluğuna, cami yoğunluğuna ve farz dışında kılınan sünnet namazlara göre değişiyor. İbadetin vakti içinde eda edilmesi için ezan saatine yakın bir zamanda camide hazır bulunmak büyük önem taşıyor.

Sonra da sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Bundan sonra , “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra dört rekatlık son sünnet, yine öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]