Fenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti

Fenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Ali Koç, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, milli futbolcu Orkun Kökçü için transfer girişiminde bulunabileceklerini iletti. Portekizli çalıştırıcıdan, "Orkun'u istemiyorum, Edson Alvarez'e alın" cevabı geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe,deplasmanda 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken; siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart maça damgavurdu. Milli futbolcunun, orta sahada Edson Alvarez'e yaptığı faul günlerdir konuşulurken, iki oyuncuyla ilgili önemli bir transfer detayı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti - 1. Resim

"ORKUN'U İSTEMİYORUM, ALVAREZ'E BAKIN"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken, Portekizli hocanın vetosuyla karşılaştı.Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti - 2. Resim

Söz konusuiki oyuncu, derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyicioldu. Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı-lacivertli ekibe dinamizm kattı.

DERBİ PERFORMANSI

Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Edson Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların yüzde 89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Meksikalı futbolcu, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan28 yaşındaki oyuncu, bir top uzaklaştırma ve bir kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.

Fenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

