Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran Orkun Kökçü'den özür: Hakkınızı helal edin

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda 2-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, kritik mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Henüz 26'ncı dakikada Edson Alvarez'e yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gören Orkun Kökçü, dev derbiye damga vurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLERİM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde kaleci Mert Günok yerine birinci kaptanlığa getirilen milli futbolcu, kendisini yenilgiden sorumlu tuttu. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı soyunma odasına inerken, mili futbolcunun helallik istediği ve "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği bildirildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, karşılaşma sonunda yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istedi.

273 MAÇTA BİR KIRMIZI, BEŞİKTAŞ'TA 15 MAÇTA 2 KIRMIZI

Feyenoord ve Benfica'da oynadığı dönemlerde Orkun, toplam 273 müsabakada sadece bir defa kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş'ta 15 karşılaşmada 2 defa kızardı ve 'Süper Lig'in en fazla kırmızı kart gören futbolcusu' oldu.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcuyu yaz transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Siyah-beyazlılar, Benfica'ya toplamda 30 milyon euro bonservis ücreti ödeme taahüdünde bulundu. Siyah-beyazlı formayı bu sezon 15 defa giyen Orkun, 3 asistlik performans sergiledi.