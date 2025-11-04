Beşiktaş'ta Başkan Adalı, Sergen Yalçın'ı çağırdı! Yıldız ismin faydası yok, zararı çok

MURAD TAMER - Sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyan derbide Fenerbahçe’ye son derece dramatik bir şekilde yenilen Beşiktaş’ta moraller altüst oldu. 30 milyon avroya transfer edilen ve 30 bin taraftarın önünde imza atan Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı hem geceyi kararttı hem de camianın üzerine karabulutları yeniden yığdı. Kısa süre önce takım kaptanlığı verilen Orkun Kökçü, “Gemisini terk eden kaptan” pozisyonuna düştü. Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş, sezon hedeflerinden çok uzakta kaldı.

CEZA YOLDA

Siyah beyazlı taraftarlar takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü kadar teknik direktör Sergen Yalçın’a da tepki gösterdi. Takımın en çok kendisine ihtiyaç duyduğu anlarda sakin kalamayan ve direkt kırmızı kart gören tecrübeli teknik adam, talimatnameye göre en az iki maç ceza alacak. Hakem raporunda hakaret ya da küfür olması durumunda ise ceza daha da artacak. Siyah beyazlıların kırmızı kartlar ve sonucunda yaşanan derbi mağlubiyetiyle oluşan travmayı nasıl atlatacağı merak ediliyor.

FAYDASI YOK, ZARARI ÇOK!

Beşiktaş’ın büyük umutlarla Benfica’dan transfer ettiği Orkun Kökçü şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Takıma faydadan çok zarar vermeye başlayan Orkun, siyah beyazlı formayla 15 maçta sadece iki asist yapabilirken golle tanışamadı. Feyenoord ve Benfica’da toplam 273 maçta bir kırmızı kart gören Orkun, Beşiktaş’ta ise 15 maçta iki defa kızardı.

BAŞKAN, YALÇIN’I ÇAĞIRDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe maçının kırmızı kartlarla kaybedilmesi ve takımın ligdeki durumu sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşecek. Başkan Adalı’nın görüşmede tecrübeli teknik adama kötü gidişatın sebeplerini soracağı öğrenildi. Ayrıca Sergen Yalçın’dan rapor istenecek ve bu doğrultuda problemlerin giderilmesi için işbirliğiyle hızlıca çözümler üretilecek. Görüşmede Sergen Yalçın’ın ocak ayı transfer döneminde istediği oyuncuları da sunması bekleniyor.

ARTIK İKİNCİLİK HEDEFİ DE ÇOK ZOR!

Avrupa’dan temmuz ayında elenen, şampiyonluk yarışına ise yine kasım ayında havlu atan Beşiktaş’ın ikincilik iddiası da tehlikede. Ligde şu anda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin yanı sıra Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe ve Gaziantep FK da puan tablosunda Beşiktaş’ın üzerinde yer alıyor.

ÖNE GEÇİNCE KORUSAYDI...

Beşiktaş bu sezon Sergen Yalçın’la öne geçtiği dört karşılaşmada da puan kaybetti. Siyah beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyabilmiş olsaydı şu an Galatasaray’ın bir puan gerisinde ikinci sırada bulunacaktı. İşte o maçlar: Galatasaray: 1-1, Gençlerbirliği: 1-2, Kasımpaşa: 1-1, Fenerbahçe: 2-3.

KARTAL SON BEŞ MAÇTA DAĞILDI

Fenerbahçe 2-3 (M)

Kasımpaşa 1-1 (B)

Konyaspor 2-0 (G)

Gençlerbirliği 1-2 (M)

Galatasaray 1-1 (B)