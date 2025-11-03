Sergen Yalçın daha ne yapsın... İhanet kaptandan geldi! Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanını 3-2 kazanarak puanını 25’e yükseltti ve ikinci sıraya çıktı.

Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure, 22. dakikada Emirhan Topçu’nun golleriyle 2-0 öne geçti. Orkun Kökçü 26. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Asensio ile skoru eşitledi, 83. dakikada Jhon Duran’ın golüyle 3-2’yi yakaladı. Sarı-lacivertliler, namağlup yoluna devam ederek Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi.

Türkiye Gazetesi spor yazarları da Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı, maçın kritik anlarını ve kırılma noktalarını kendi bakış açılarıyla değerlendirdi.

İşte derbiyi şekillendiren anlar ve Türkiye Gazetesi yazarlarının çarpıcı yorumları...

SADIK SÖZTUTAN (TÜRKİYE GAZETESİ): KAPTAN GEMİYİ BATIRDI

Beşiktaş 22 dakikada 2-0’ı rüyada görse, hayra yormazdı. Nitekim gerçekten de hayırlı çıkmadı rüya… İhanet kaptandan geldi.

Ne yapıyorsun sen Orkun? Takımın iki farkla önde iken rakibin bileğine basmak nedir?

Orkun Kökçü ile başlayan Fenerbahçe’ye yardım zinciri, İsmail ve Asensio golleriyle devam etti.

Gün Fenerbahçe’ye yardım günüydü.

Maçın adamı: İsmail Yüksek

HASAN SARIÇİÇEK (TÜRKİYE GAZETESİ): ORKUN KÖKÇÜ, KARTAL'I KIZARTTI!

Beşiktaşlı dostlar, “Ah Orkun ah!” diye feryat etmesin de ne yapsın?

Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan 26. dakikadaki o kırmızı kart; Fenerbahçe’ye karşı 2-0 öne geçen Kartal’ın yükselişini engelleyen acı bir firen oldu. Yazık!

Ne gerek vardı o harekete Orkun Kökçü?

Beşiktaş maça iyi başladı, 22 dakikada iki gol buldu ama plan çöktü.

İsmail ateşledi, Asensio perçinledi, Duran taçlandırdı.

Sonuçta sabırlı ve sakin olan Fenerbahçe kazandı.

Maçın adamı: İsmail Yüksek

MEHMET EMİN ULUÇ (TÜRKİYE GAZETESİ): KIZILCIK ŞERBETİ

Beşiktaş neredeyse “Beş dakikada Beşiktaş” yaptı Fenerbahçe’yi.

Topu rakibe bırakıp “Al sen oyna” diyerek Fenerbahçe’nin ezberini bozdu.

Ev sahibi tarih yazabilecek durumdayken Orkun Kökçü, “İtirazım var bu galibiyete” diyerek oyundan çıktı (!).

Kartal on kişi kalınca işin rengi değişti.

Fenerbahçe, oyun üstünlüğü kuramasa da şans faktörünün ön plana çıktığı gollerle dengeyi sağladı. İsmail’in ve Asensio’nun golünde top Fenerbahçe’yi sevdi.

Neyse ki Tedesco eline Duran olduğunu hatırladı ve onu kimse durduramayınca Fenerbahçe derbi haftasının kazananı oldu.

Maçın adamı: Jhon Duran

MURAD TAMER (TÜRKİYE GAZETESİ): SERGEN YALÇIN DAHA NE YAPSIN?

Sergen Yalçın, El Bilal Toure’yi santrfor olarak başlattı; Beşiktaş iki farklı üstünlük yakaladı.

Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı bütün dengeleri alt üst etti.

Denge unsuru olarak oyuna alınan Salih Uçan neredeyse bir penaltıya sebep oluyordu, hakem vazgeçti ama akabinde skor eşitlendi. Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrasında ‘altıpastan kaleye vurmayı da öğretemem” demişti. Stoperine de kale ağzında riskli hareket yapmamasını öğretemez...

Sonuç olarak Sergen Yalçın’ın taktiksel olarak olarak son derece yerinde ve maçı kazandıracak her türlü hamlelerine rağmen Beşiktaşlı oyuncular bireysel çabalarıyla(!) kazandıkları maçı rakibe verdi.

Maçın yıldızı: İsmail Yüksek