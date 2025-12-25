İznik Gölü’nde bilinçsiz tarımsal sulama, yer altı sularının yoğun kullanımı ve artan buharlaşma sebebiyle su seviyesi hızla düşüyor. Uzmanlar, bu durumun yapısal bir kuraklığa işaret ettiğini vurguluyor.

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 5’inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü’nde su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Birçok türe ev sahipliği yapan ve tarımsal sulamada kullanılan gölde, Orhangazi İskelesi’nin önceki yıllarda gemilerin yanaştığı alanlarının bugün metrelerce geride kalması su kaybını gözler önüne seriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesinden Doç. Dr. Efsun Dindar, İznik Gölü’nde son yıllarda ciddi bir su çekilmesi yaşandığını belirterek “Bunu hem uydu görüntüleri hem de kıyı mesafesi ölçümleriyle gözlemliyoruz. Çekilmenin en önemli sebebi bilinçsiz ve kaçak tarımsal sulama. Ayrıca gölü besleyen yer altı sularının kullanılması su bütçe dengesini olumsuz etkiliyor. Temiz su ile kullanılan su arasındaki denge bozuldu. Gölün biyolojik çeşitliliğinin korunabilmesi için su seviyesinin yaklaşık 83 metre olması gerek. Bu seviye her yıl daha da düşüyor” dedi.

KAYIP BU YIL DAHA DA ARTTI

“Bundan 10 yıl önce feribotların yanaştığı yerlere bugün yürüyerek metrelerce gidebiliyorsunuz” diyen Dindar, arkeolojik kalıntıların ortaya çıkmasının da artık mevsimsel değil, yapısal bir kuraklığın işareti olduğunu vurguladı. Yer altı sularının kullanımının da gölü doğrudan etkilediğini belirten Dindar şöyle devam etti: Yer altı suyunu kullandığımızda aslında gölü besleyen suyu da tüketmiş oluyoruz. Su seviyesindeki düşüşle birlikte su kalitesi de bozuldu. Yağışların azalması, buharlaşmanın artması ve su ihtiyacının yükselmesi geçen yıla göre çok daha ciddi bir su kaybına yol açtı.

