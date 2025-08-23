Kuruyan göl karpuz tarlasına döndü, köylüler hayret etti: Kimse ekmedi, kendiliğinden ortaya çıktılar

Kırıkkale'de yaz mevsiminin kavurucu sıcaklıkları, kuraklığın etkisini her geçen yıl daha da artırıyor. Kuruyan göletler ve yeraltı sularının çekilmesi, kentteki tarımsal üretimden içme suyu kaynaklarına kadar geniş bir alanda etkisini hissettiriyor.

Merkez ilçeye bağlı Ahılı köyünde tarım arazilerini besleyen gölet tamamen kurudu. Bir zamanlar suyla dolup taşan gölet, bugün derin çatlaklarla kaplı kurak bir alana dönüştü.

Kuruyan gölet yatağında kendiliğinden yetişen karpuzlar ise dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Su sorununun giderek derinleştiği köyde, çözüm için sondaj çalışmaları yürütülüyor. Yeraltı sularının çekilmesi sebebiyle de sondaj çalışmalardan sonuç almak zorlaşıyor. 2021 yılından bu yana yapılan çok sayıda sondajın bir kısmında suya ulaşılırken, bazı bölgelerde ise sonuç alınamadı.

Devlet kurumları da köydeki çalışmalara destek veriyor. Kırıkkale Valiliği, ekipman desteğiyle sondaj çalışmalarındaki sürece katkı sağlıyor.

Göletin dolu hali

"DERYA DENİZ GİBİ SU DOLUYDU"

Ahılı köyü muhtarı Davut Doğan, yaptığı açıklamada, 2020 yılından itibaren kuraklığın etkili olduğunu söyledi. Doğan, "Kuraklık her yıl artarak en sonunda bu hale geldi. Buralar eskiden derya deniz gibi su doluydu. Tarım sulamada kullanıyorduk, içme suyu kaynaklarımız da vardı. Yukarıdan cazibeli sularımız geliyordu, onlar da tamamen kurudu" şeklinde konuştu.

SON UMUT SONDAJ

2021 yılından itibaren sondaj çalışmaları yapmaya başladıklarını ifade eden Doğan, "O dönem köyümüzde sondaj yoktu. 2025 yılına kadar 8 tane sondaj yaptık. Halen bir sondaj çalışmamız var. Son 2 ay içerisinde iki sondaj vurduk, birinde su bulduk, birinde bulamadık. Şimdi üçüncü sondaj çalışması sürüyor. Köyün alt tarafına bir tane daha yapmayı planlıyoruz. Makineler çalışıyor, oradan biraz umudumuz var" ifadelerini kullandı.

HERKES ÇARESİZ

Kuraklığın her geçen yıl arttığını dile getiren muhtar Doğan, "Vatandaş bunun farkında değil ama su yok. Yeraltı suları tamamen çekilmiş durumda. Sondaj vuracağımız bölgeyi bile zor tespit ediyoruz. Koskocaman arazide sulu yer bulamıyoruz" dedi.

Doğan, "Valimiz Mehmet Makas bu konuda çok yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun, Özel İdare'den de araç-gereç konusunda destek alıyoruz. Çok yardımcı oluyorlar ama onların da yapabileceği sınırlı. Su yok, onlar da bir şey yapamıyor, bizler de bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.