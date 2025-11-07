Fenerbahçe, Çekya'da hakem kurbanı! 90+7'de skandal karar

Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, mücadelenin son saniyelerinde penaltı beklerken Hollandalı hakemden skandal bir karar geldi.

JHON DURAN'I ÇEKİP İNDİRDİ

Fenerbahçe'de sonradan oyuna dahil olan ve etkili bir görüntü sergileyen Jhon Duran, müsabakanın son anlarında ceza sahası için rakip Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası yerde kaldı.

FENERBAHÇELİLER İTİRAZ ETTİ

Sarı lacivertli oyuncular pozisyonun ardından itiraz ederek penaltı beklerken maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.

Milan Skriniar: "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi."pic.twitter.com/uO07v7sWPh — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) November 6, 2025

VAR'DAN İZLEME TAVSİYESİ GELDİ

Oyun durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, muhtemel penaltı nedeniyle orta hakem Lindhout'u incelemeye çağırdı.

POZİSYONU İNCELEDİ, SKANDAL BİR KARAR VERDİ

Allard Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, hakemin skandal kararını şaşkınlıkla karşıladı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Jhon Duran ile Plzenli Dweh arasındaki penaltı pozisyonu için bir paylaşımda bulunan sarı lacivertliler, İngilizce olarak "Şortu neredeyse çıkardı. VAR: İnceleme öneriyorum. Hakem: Oyun devam etsin." ifadelerine yer verdi.