Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Çekya'da hakem kurbanı! 90+7'de skandal karar

Fenerbahçe, Çekya'da hakem kurbanı! 90+7'de skandal karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Çekya&#039;da hakem kurbanı! 90+7&#039;de skandal karar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Victoria Plzen'e konuk olan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi. VAR'dan gelen izlemeye tavsiyesi sonrasında monitöre giden Hollandalı hakem Allard Lindhout, pozisyonun penaltı olmadığını belirleterek oyunu devam ettirdi. Karar sonrası sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet şaşkınlığını gizleyemedi. Fenerbahçe, müsabakanın ardından bir paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.

Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, mücadelenin son saniyelerinde penaltı beklerken Hollandalı hakemden skandal bir karar geldi.

JHON DURAN'I ÇEKİP İNDİRDİ

Fenerbahçe'de sonradan oyuna dahil olan ve etkili bir görüntü sergileyen Jhon Duran, müsabakanın son anlarında ceza sahası için rakip Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası yerde kaldı.

FENERBAHÇELİLER İTİRAZ ETTİ

Sarı lacivertli oyuncular pozisyonun ardından itiraz ederek penaltı beklerken maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.

VAR'DAN İZLEME TAVSİYESİ GELDİ

Oyun durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, muhtemel penaltı nedeniyle orta hakem Lindhout'u incelemeye çağırdı.

POZİSYONU İNCELEDİ, SKANDAL BİR KARAR VERDİ

Allard Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, hakemin skandal kararını şaşkınlıkla karşıladı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Jhon Duran ile Plzenli Dweh arasındaki penaltı pozisyonu için bir paylaşımda bulunan sarı lacivertliler, İngilizce olarak "Şortu neredeyse çıkardı. VAR: İnceleme öneriyorum. Hakem: Oyun devam etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Orijinalinden ayırt etmek zor! Sahte altını İstanbul'dan getirip Ankara'da sattılar'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Thomas Reis'ten liderlik sözleri: Bizi yenmek zor - SporThomas Reis'ten liderlik sözleri: Bizi yenmek zorGalatasaray'ın eski yıldızından şaşırtan emeklilik kararı: 31 yaşındaki futbol bıraktı - SporŞaşırtan emeklilik kararı: 31 yaşındaki futbol bıraktıFenerbahçe'de çifte şok: İki yıldızını kaybetti - SporFenerbahçe'de çifte şok: İki yıldızını kaybettiFenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldı - SporFenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldıBerke Özer, bu kez Lille'i yaktı - SporBerke Özer, bu kez Lille'i yaktıArda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandı - SporArda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...