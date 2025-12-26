Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 8 bin 700 tonluk dev nükleer denizaltının inşa sürecini denetledi. Kim, "Ülkemizin onurunu temsil eden ve güvenliğini mutlak suretle garanti altına alan nükleer kalkanı daha da güçlendirmek mevcut neslin asil görevidir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşa sürecini denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Kim, burada yaptığı konuşmada, stratejik nükleer denizaltıya sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim, "En iyi savunma politikası, en güçlü saldırı kabiliyetlerine dayanır. Süper güçlü saldırı kabiliyetleri, ulusal güvenliği koruyan en iyi kalkandır" ifadelerini kullandı.

Yeni nükleer denizaltının inşa sürecinin tamamlanması ile kritik bir eşiğin aşılacağını söyleyen Kim, "Bu, Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığının ulaştığı boyutu hem halkımıza hem de düşmana açık şekilde gösteren, yeni bir çağın başlangıcı niteliğinde, kritik bir değişim olacaktır" diye konuştu.

Kuzey Kore'nin düşmanı caydırmanın tek yolu olan nükleer güçten vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kim Jong-Un, "Ülkemizin onurunu temsil eden ve güvenliğini mutlak suretle garanti altına alan nükleer kalkanı daha da güçlendirmek mevcut neslin asil görevidir" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLANMANIN HIZLANDIRILMASI ACİL BİR GÖREV"

ABD'nin Güney Kore'nin nükleer denizaltı geliştirme planına onay verdiğini hatırlatan Kuzey Kore lideri, "Bu gelişme, Kore Yarımadası ve çevresinde istikrarsızlığı daha da artacaktır. Kuzey Kore, bu adımı güvenliğini ve deniz egemenliğini ağır biçimde ihlal eden saldırgan bir eylem ve mutlaka karşılık verilmesi gereken bir güvenlik tehdidi olarak görmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki zorlu güvenlik ortamının fiili bir tehdit haline geldiğini savunan Kim Jong-Un, "Bu nedenle donanmamızın modernizasyonu ve nükleer silahlanmanın hızlandırılması acil bir görev ve vazgeçilmez bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN EGEMENLİĞİMİZİ IHLAL EDERSE AĞIR BİR BEDEL ÖDER"

Kuzey Kore'nin "güçlü caydırıcılık" politikasında değişiklik olmayacağının altını çizen Kim, "Düşmanlar ülkemizin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeleri halinde ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak, askeri seçeneğe yönelmeleri durumunda acımasız bir misilleme saldırısı ile karşılaşacaktır" uyarısında bulundu.

KUZEY KORE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ABD'YE TEPKİ

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada ise ABD Donanması'na ait bir nükleer denizaltının mühimmat ikmali bahanesiyle 23 Aralık'ta Güney Kore'nin Pusan kentine geldiği hatırlatılarak, "Bölgemizdeki süregelen ABD nükleer tehdidi, bu tehditleri ortadan kaldırabilecek stratejik misilleme kapasitesinin daha da hızlı şekilde güvence altına alınmasını zorunlu kılmaktadır" denildi.

Kuzey Kore'nin söz konusu riskleri nükleer silahlara sahip devletler arasındaki "karşılıklı dengeleme doktrini" doğrultusunda ele alacağı vurgulanarak, "ABD'nin nükleer güç gösterilerine karşılık gelen tedbirler değerlendirilecek; bu tedbirlerin yöntemi ve uygulanma zamanı ise simetri ve asimetri ilkeleri çerçevesinde belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

