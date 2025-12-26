Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki Kale bölgesinde restorasyonu tamamlanan tarihi mağaralar, düzenlenen törenle turizme açıldı. Projenin bölge turizmi için yeni bir dönemin kapısını aralaması hedefleniyor.

Kale bölgesinde düzenlenen törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek mağaraların artık ziyaretçilere açıldığını söyledi.

Gelecek yıllarda restore edilen mağara sayısının daha da artacağını ifade eden Canalp, "Bu bir başlangıç, bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Ama bu sefer mütevazı değil, daha cesur olacağız. Çünkü aynı usul ve esasa göre yapacağız." dedi.

Bölge için bir mağara otel projelerinin de olduğunu dile getiren Canalp, "İnşallah yakın zamanda mağara otelle ilgili olarak da yatırımcılara, buyurun yatırım yapın diyecek hale geldik. İmar planıydı, bitti. Milli Emlaktan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis konusu vardı, o da tamamlandı." diye konuştu

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılışın ardından Canalp ve beraberindekiler mağaraları gezdi.

