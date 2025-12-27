Türkiye Gazetesi
Meclis'in Kartalkaya raporu: Turizm bölgelerine geçici itfaiye gerekli
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasını araştıran Meclis Komisyonu, teknik ve yasal değişikliklerin yanı sıra otellerde "sigara içilen/içilmeyen oda" ayrımının kaldırılmasını önerdi. Öte yandan Komisyon, Kartalkaya faciasını araştırmak için kurulan merkezlere dönemsel itfaiye kurulmasını önerdi.
ESMA ALTIN / ANKARA - Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan Grand Kartal Otel’de çıkan yangının sebeplerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. 310 sayfadan oluşan taslak raporda, 5 ana konuda ve 18 başlıkta önerilere yer verildi.
Önerilerden bazıları şöyle:
- Turizm bölgelerinde, otel veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda dönemsel itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulmalı. Okul, hastane, otel gibi yapılarda, yangın ikaz sistemi itfaiye teşkilatına bağlanmalı.
- Binalar düzenli aralıklarla yangın güvenliği açısından kontrol edilmeli, proje aşamasında itfaiye denetimi etkin hâle getirilmeli.
- Konaklama tesislerinde LPG ve LNG tank ve tesisatlarına ilişkin açık düzenlemeler yapılmalı, periyodik kontrol zorunlu olmalı.
- Yönetmelik değiştirilmeli, okul, hastane, kamu kuruluşu, gıda ve turizm sektörleri tarafından kullanılan otel dâhil tesis ve işletmeler, yerel itfaiye teşkilatı tarafından denetlenmeli. İtfaiye erlerine itfaiyecilik bölümü mezun olma zorunluluğu getirilmeli.
- İtfaiye hizmetlerinin çatı kuruluşu oluşturulmalı.
- Otelcilik hizmeti sunan işletmelerde, sigaralı ve sigarasız oda ayrımına son verilerek, otel yönetimince belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanımının tamamen önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.
- Konut amaçlı binaların zemin katlarına sadece binanın yangın yükünü ve riskini artırmayacak nitelikteki iş yerleri açılmasına izin verilmeli.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR