Fenerbahçe'den maç sonu hakem isyanı! 'Şortu çıkardı'
Sarı-lacivertli kulüp, Viktoria Plzen maçının 90+7'nci dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili resmi hesaptan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Viktoria Plzen - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Allard Lindhout'un VAR incelemesine karşın vermediği penaltı kararı, Çekya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta mücadelesinin en çok konuşulan pozisyonu oldu.
Maçın 90+5. dakikasında Dweh'in Jhon Duran'ı ısrarla çekmesi üzerine genç golcü yerde kaldı. Hollandalı hakem, 'devam' kararı verdi. Oyunun durmasıyla birlikte Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, muhtemel penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye davet etti. Ancak hakem, pozisyonu ekran başında tekrar izlemesine rağmen penaltı noktasını göstermedi.
3,4 MİLYON GÖRÜNTÜLENME
Fenerbahçe Kulübü, maça damga vuran pozisyon sonrasında sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma imza attı. 3,4 milyon görüntülenme alan ve çok sayıda yorum yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Şortu çıkardı.
VAR: "İnceleme öneriyorum."
Hakem: "Oyun devam etsin."