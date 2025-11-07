Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milan Skriniar hakemle penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: Bana dedi ki...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen takımına konuk oldu. 0-0 sonuçlanan maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcular arasında Milan Skriniar da yer aldı. Slovak stoper, son bölümde Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyon hakkında konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncühaftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli oyuncular açıklamalarda bulundu.

"HAKEMİN KARARINI ANLAYAMADIM"

Kaleci Ederson, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Baskı yaptık ama bir puan aldık. Açıkçası hakemin verdiği kararla alakalı penaltı olmalıydı. Hakemin kararını anlayamadım. Bir sakatlık dönemim olmuştu. Mutluyum oynayabildiğim için. Aşama aşama daha iyi oluyoruz. Kendi adıma çok daha iyisini de ortaya koymak istiyorum" dedi.

Milan Skriniar hakemle penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: Bana dedi ki... - 1. Resim

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Milan Skriniar, "Zor olacağını biliyorduk. Topu tutmakta sorun yaşadığımız anlar oldu. İkinci yarı daha iyiydik. Şanslar da bulduk ama maalesef goller bulamadık. Netice itibariyle gol yemediğimiz için de mutluyum. Son maçlarımız kadar yüksek seviyede değildik belki ama daha iyisini yapabiliriz, yapabileceğimizi biliyorum" sözlerini sarfetti.

Milan Skriniar hakemle penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: Bana dedi ki... - 2. Resim

"HAKEM 'İLK FAULÜ DURAN YAPTI' DEDİ"

Slovak futbolcu, son dakikada yaşanan tartışmalıpozisyon hakkında, "Benim gördüğüm açıdan pozisyon penaltıydı. Sonrasını ve tekrarını izlemedim tabii ki. Hakemin bana söylediği şey Jhon Duran'ın ilk faulü yapan olduğuydu pozisyonda. Garip bir durum, anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

