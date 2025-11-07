Milan Skriniar hakemle penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: Bana dedi ki...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncühaftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli oyuncular açıklamalarda bulundu.

"HAKEM İ N KARARINI ANLAYAMADIM"

Kaleci Ederson, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Baskı yaptık ama bir puan aldık. Açıkçası hakemin verdiği kararla alakalı penaltı olmalıydı. Hakemin kararını anlayamadım. Bir sakatlık dönemim olmuştu. Mutluyum oynayabildiğim için. Aşama aşama daha iyi oluyoruz. Kendi adıma çok daha iyisini de ortaya koymak istiyorum" dedi.

"DAHA İ Y İ S İ N İ YAPAB İ L İ R İ Z"

Milan Skriniar, "Zor olacağını biliyorduk. Topu tutmakta sorun yaşadığımız anlar oldu. İkinci yarı daha iyiydik. Şanslar da bulduk ama maalesef goller bulamadık. Netice itibariyle gol yemediğimiz için de mutluyum. Son maçlarımız kadar yüksek seviyede değildik belki ama daha iyisini yapabiliriz, yapabileceğimizi biliyorum" sözlerini sarfetti.

"HAKEM ' İ LK FAUL Ü DURAN YAPTI' DED İ "

Slovak futbolcu, son dakikada yaşanan tartışmalıpozisyon hakkında, "Benim gördüğüm açıdan pozisyon penaltıydı. Sonrasını ve tekrarını izlemedim tabii ki. Hakemin bana söylediği şey Jhon Duran'ın ilk faulü yapan olduğuydu pozisyonda. Garip bir durum, anlayamadım" ifadelerini kullandı.