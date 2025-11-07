Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncühaftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 sonuçlanan maçsonucu sarı-lacivertliler, puanını 7'ye yükseltti. Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyonun damga vurduğu müsabaka,Çekya basınında manşetlere çıktı.

"HAKEM Ç İ LEDEN Ç IKARDI "

Aktualne: Plzen, dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın finalde hakem, Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen turnuvadaki 5 yenilgisiz takımdan biri olarak kalmayı başardı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı.

" Ç OK POZ İ YON VAR, GOL YOK"

Nova: Çok gol pozisyonu var, gol yoktu. Seyirciler gol görmese bile hayal kırıklığına uğramak için hiçbir sebepleri yoktu. Hem ev sahibi Viktoria hem de konuk Fenerbahçe pozisyonlara sahipti ancak kaleciler, defans oyuncuları ve şans, savunmaya yardımcı oldu.

"EKS İ K OLAN TEK Ş EY GOLD Ü "

Plzensky: Viktoria Plzen, Türk ekibi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen için eksik olan tek şey goldü ancak üzülmek zorunda değiller çünkü eleme aşamasına bir adım daha yaklaştılar. 8 puana sahipler.

"CESUR PERFORMANS"

Blesk: Viktoria Plzen, güçlü ama zaman zaman yavaş bir rakibe karşı cesur bir performansla taraftarının beğenisini kazandı. Çek ekibi böylece 4'üncümaç sonunda da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını biliyor.

"YILDIZLARLA DOLU T Ü RK EK İ B İ "

Ruik: Viktoria Plzen, Roma'nın ardından bir diğer favoriyle daha karşılaştı. Plzen, yıldızlarla dolu Türk ekibi ile golsüz berabere kaldı.