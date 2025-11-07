Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı

Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya&#039;da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çekya basını, Fenerbahçe ile Viktoria Plzen'in 0-0 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesine geniş yer ayırdı. Plzen'in performansından memnun kalan ülke basını, temsilcimizin 90+5'te penaltı beklediği pozisyona da değindi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncühaftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 sonuçlanan maçsonucu sarı-lacivertliler, puanını 7'ye yükseltti. Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyonun damga vurduğu müsabaka,Çekya basınında manşetlere çıktı.

Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı - 1. Resim

"HAKEM ÇİLEDEN ÇIKARDI"

Aktualne: Plzen, dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın finalde hakem, Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen turnuvadaki 5 yenilgisiz takımdan biri olarak kalmayı başardı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı.

"ÇOK POZİYON VAR, GOL YOK"

Nova: Çok gol pozisyonu var, gol yoktu. Seyirciler gol görmese bile hayal kırıklığına uğramak için hiçbir sebepleri yoktu. Hem ev sahibi Viktoria hem de konuk Fenerbahçe pozisyonlara sahipti ancak kaleciler, defans oyuncuları ve şans, savunmaya yardımcı oldu.

Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı - 2. Resim

"EKSİK OLAN TEK ŞEY GOLDÜ"

Plzensky: Viktoria Plzen, Türk ekibi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen için eksik olan tek şey goldü ancak üzülmek zorunda değiller çünkü eleme aşamasına bir adım daha yaklaştılar. 8 puana sahipler.

Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı - 3. Resim

"CESUR PERFORMANS"

Blesk: Viktoria Plzen, güçlü ama zaman zaman yavaş bir rakibe karşı cesur bir performansla taraftarının beğenisini kazandı. Çek ekibi böylece 4'üncümaç sonunda da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını biliyor.

Plzen-Fenerbahçe maçı, Çekya'da manşetlerde: Türkleri çileden çıkardı - 4. Resim

"YILDIZLARLA DOLU TÜRK EKİBİ"

Ruik: Viktoria Plzen, Roma'nın ardından bir diğer favoriyle daha karşılaştı. Plzen, yıldızlarla dolu Türk ekibi ile golsüz berabere kaldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Yanlış adrese giden temizlik görevlisi vurularak öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası soyunma odasında sürpriz: Başkan Özbek'ten büyük zam - SporG.Saray'a Ajax zaferi sonrası sürpriz: Büyük zam şaşırttıFenerbahçe'den maç sonu hakem isyanı! 'Şortu çıkardı' - SporFenerbahçe'den hakem isyanı: Şortu çıkardı!Milan Skriniar hakemle penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: Bana dedi ki... - SporHakemle penaltı konuşmasını anlattı: Bana dedi ki...Usta kalemler, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını yazdı: Korkaklık, eyyam ve skandal! - Spor'Korkaklık, eyyam ve skandal! Bu tam bir ihanet'Beşiktaş'ta Adalı'dan Rafa Silva için net tavır! - SporBeşiktaş'ta Adalı'dan Rafa Silva için net tavır!Victor Osimhen'in tek rakibi Cristiano Ronaldo! Avrupa'da rekorun sahibi olabilir - SporOsimhen'in tek rakibi Cristiano Ronaldo!
Sonraki Haber Yükleniyor...