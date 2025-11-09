Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
600 futbolcuya bahis soruşturması: Interpol devrede

600 futbolcuya bahis soruşturması: Interpol devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
600 futbolcuya bahis soruşturması: Interpol devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yasa dışı bahis olayında dikkati çekici olay. Önümüzdeki hafta 600’e yakın futbolcunun yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Türk futbolunda  bahis olayında ikinci dalga kulüp başkanlarına da yansırken önümüzdeki hafta 600’e yakın futbolcunun yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

İnterpol’ün (Ulusararası Kriminal Polis Teşkilatı) de dikkatini çeken ve Türk emniyeti ile paylaşılan olaylarda futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyunlar oynadıkları ifade ediliyor. 

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da yaptığı basın toplantısında bahis oynayan hakemlerin tespit edildiğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem,  üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" açıklamaları sonrasında PFDK sevkleri gerçekleşti.

TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle 28 Ekim Salı akşamı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. PFDK, 31 Ekim tarihli toplantısında, Türk futbolunda deprem etkisine yol açan bahis dosyalarını karara bağladı.

CEZALARI AÇIKLANDI

152 hakemden 149'u 8 ila 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldı. Tahkim Kurulu'nun cezaları onaması halinde bu isimlerin kariyeri bitecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

