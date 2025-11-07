Bahis skandalı büyüyor! TFF'de 45 kişi görevi bıraktı, istifalar devam edecek

Türk futbolunda bahis skandalı yaşanıyor. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakemin 149'u 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alırken, 3 bin 700 futbolcu da incelemeye alındı. Son olarak TFF'de görevli 250 klasman temsilcisinden 45’inin, bahis gerekçesiyle istifalarını sunduğu konuşuluyor.

İlgili Haber 152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: İddiaları reddediyoruz

HEMEN G Ö REV L İ STES İ NDEN Ç IKARILDILAR

Gazeteci Atilla Türker’in TFF kaynaklarından edindiği bilgilere göre; temsilcilerle birebir iletişime geçen federasyon yetkilileri, son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu.Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, görevlerinden ayrıldı. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

"HERKES BU M Ü CADELEYE SAH İ P Ç IKMALI "

45 ismin istifası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önüne gitti. İstifaların artarak devam etmesi bekleniyor.

Hacıosmanoğlu, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu temizlik harekâtı, güven ortamını sağlamak için yapıldı. Bahis hesabı olanlarla aktif oynayanları aynı kefeye koymamak gerek. Futbolseverler, kulüpler ve oyuncular bu mücadeleye sahip çıkmalı. Biz başlattık ama sürdürebilmek futbol ailesinin görevi."