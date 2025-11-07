Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis skandalı büyüyor! TFF'de 45 kişi görevi bıraktı, istifalar devam edecek

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) maç düzenini sağlamakla görevli 250 klasman temsilcisinden 45'inin, bahis oynadıklarını kabul ederek görevlerinden istifa ettiği öne sürüldü. İstifaların artarak devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Türk futbolunda bahis skandalı yaşanıyor. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakemin 149'u 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alırken, 3 bin 700 futbolcu da incelemeye alındı. Son olarak TFF'de görevli 250 klasman temsilcisinden 45’inin, bahis gerekçesiyle istifalarını sunduğu konuşuluyor.

HEMEN GÖREV LİSTESİNDEN ÇIKARILDILAR

Gazeteci Atilla Türker’in TFF kaynaklarından edindiği bilgilere göre; temsilcilerle birebir iletişime geçen federasyon yetkilileri, son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu.Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, görevlerinden ayrıldı. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

Bahis skandalı büyüyor! TFF'de 45 kişi görevi bıraktı, istifalar devam edecek - 1. Resim

"HERKES BU MÜCADELEYE SAHİP ÇIKMALI"

45 ismin istifası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önüne gitti. İstifaların artarak devam etmesi bekleniyor.

Hacıosmanoğlu, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu temizlik harekâtı, güven ortamını sağlamak için yapıldı. Bahis hesabı olanlarla aktif oynayanları aynı kefeye koymamak gerek. Futbolseverler, kulüpler ve oyuncular bu mücadeleye sahip çıkmalı. Biz başlattık ama sürdürebilmek futbol ailesinin görevi."

Bahis skandalı büyüyor! TFF'de 45 kişi görevi bıraktı, istifalar devam edecek - 2. Resim

