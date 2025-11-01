Bahis skandalı sonrası yeni gelişme! TFF hakem atamalarını yapamadı, maçlar ertelendi

Türk futbolu, 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığının ortaya çıkması sonrası patlak veren skandalın olumsuz etkilerini yaşıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezaları verilirken, TFF cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

U12 VE U13 LİGLERİNE HAKEM BULUNAMADI

Ajansspor'da yer alan habere göre; TFF, hakem yetersizliği sebebiyle bugün oynanacak U12 ve U13 Ligi maçlarına hakem ataması gerçekleştiremedi.

MAÇLAR ERTELENDİ

Altyapı maçlarına hakem ataması yapılamaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu maçların ertelenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da basın toplantısı düzenledi. "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" sözleri gündemi değiştirdi.

TFF Hukuk Müşavirliği; bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemin sevkini 28 Ekim Salı akşamı yaptı. PFDK, 31 Ekim tarihli toplantısında, Türk futbolunda deprem etkisine yol açan bahis dosyalarını karara bağladı.

152 hakemden 149'u hak mahrumiyeti cezası aldı. Tahkim Kurulu'nun cezaları onaması halinde bu isimlerin kariyerleri bitecek.MHK Talimatı gereği, 45 günden fazla ceza alınması halinde bir daha hakemlik yapılamıyor. Bahis oynamadığını ve bahis hesabı açmadığını belirterek, 30 Ekim'de Çağlayan Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulunan üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 3 hakem hakkında incelemenin sürdüğü belirtildi.