Bahis operasyonu liglerin sorgulanmasına yol açtı! Oyna devam 

Türk futbolunda herkesin merak ettiği konuların başında “Bu işin sonu nereye varacak?” sorusu var... Ve çok önemli bir soru. Asıl cevabı ne? Şu anda buna net olarak cevap vermek mümkün değil.

İKİ AYRI ARAŞTIRMA...

Ancak gidişatın o kadar da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü futbol ailesini zehir gibi saran suç iddialarından bahsediliyor. Bir tarafta İstanbul Cumhuriyet Başsavclığının soruşturması devam ediyor diğer yanda ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun paydaşlarına yönelik soruşturmaları. TFF, savcılığın elindeki bilgi ve belgelere göre araştırmalarını derinleştirip disiplin hükümlerini uygulamaya bakıyor.

ÇÜRÜK ELMALARI TEMİZLEME

Peki şu anki tabloya göre liglerin durdurulması veya iptali söz konusu mu? Mevcut tabloya göre değil. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bir yandan çürük elmaları ayıklayıp marka değerini koruma yoluna giderken ilk adımı hakemler üzerinde attı. Bir anda 149 hakem meslekten menedildi (Tahkim süreci devam ediyor). Ve TFF, krizi alttan yeni hakemler çıkararak çözme yoluna gitti. Şimdi yönetici, futbolcu ayağında nasıl bir tablo çıkacak önemli? Sonuçları etkilemeye yönelik organize bir durum görülmediği sürece suçlu kişiler cezalandırılacak ve kulüpler etkilenmeden ligler aynen devam edecek. Aksi takdirde iptal veya durdurma olursa Türk futbolunun bir yandan temizliği diğer yandan yerle bir olması söz konusu.

İlgili Haber Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Kulüp başkanı ve hakemler gözaltında

GÖZALTI KARARI VERİLEN HAKEMLER

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen.