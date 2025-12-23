Kaydet

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde, film sahnelerini aratmayan ilginç bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde bir giyim tezgahına gelen 14 yaşındaki Z.A., 16 yaşındaki M.T. ve yanlarındaki arkadaşları, beğendikleri kıyafetleri önce üzerlerinde deneyip prova yaptı, ardından montlarının içine gizleyerek kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açtığında tezgahın dağınık olduğunu fark eden esnafın ihbarıyla harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titiz bir kamera incelemesiyle şüphelilerin kimliğini belirledi. Kıskıvrak yakalanan 3 çocuğun, sadece pazar yerindeki hırsızlığın değil, bölgede farklı tarihlerde gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığının da faili olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıların çaldığı motosikletler ve kıyafetler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası