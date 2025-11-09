9 Kasım Pazar günü maçları! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Hafta sonu futbol heyecanı Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın dev liglerinde hız kesmeden devam ediyor. 9 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı ve yayın bilgileri belli oldu.
Avrupa kupalarında yoğun bir fikstürü geride bırakan takımlar yeniden lig maçlarına odaklandı. Futbolseverler 9 Kasım Pazar günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de hangi maçların oynanacağını araştırıyor.
9 KASIM PAZAR GÜNÜ MAÇLARI
Trendyol Süper Lig
14.30 | Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor | beIN Sports 2
17.00 | Kocaelispor-Galatasaray | beIN Sports 1
20.00 | Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor | beIN Sports 1
20.00 Samsunspor-İkas Eyüpspor | beIN Sports 2
Trendyol 1. Lig
13.30 | Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü | beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6
İngiltere-Premier Lig
17.00 Aston Villa-Bournemouth | beIN Sports 2
17.00 Brentford-Newcastle United | beIN Max 2
17.00 Crystal Palace-Brighton | beIN Sports 3
17.00 Nottingham Forest-Leeds United | beIN Connect
19.30 Manchester City-Liverpool | beIN Sports 3
İspanya - LaLiga
16.00 Athletic Bilbao-Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus
18.15 Rayo Vallecano-Real Madrid | S Sport, S Sport Plus
20.30 Mallorca-Getafe | S Sport Plus
20.30 Valencia-Real Betis | S Sport, S Sport Plus
23.00 Celta Vigo-Barcelona | S Sport, S Sport Plus
İtalya - Serie A
14.30 Atalanta-Sassuolo | S Sport, S Sport Plus
17.00 Bologna-Napoli | S Sport, S Sport Plus
17.00 Genoa-Fiorentina | S Sport Plus
20.00 Roma-Udinese | S Sport, S Sport Plus
22.45 Inter-Lazio | S Sport, S Sport Plus