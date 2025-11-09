Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
9 Kasım Pazar günü maçları! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

9 Kasım Pazar günü maçları! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
9 Kasım Pazar günü maçları! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Hafta sonu futbol heyecanı Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın dev liglerinde hız kesmeden devam ediyor. 9 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı ve yayın bilgileri belli oldu.

Avrupa kupalarında yoğun bir fikstürü geride bırakan takımlar yeniden lig maçlarına odaklandı. Futbolseverler 9 Kasım Pazar günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de hangi maçların oynanacağını araştırıyor.

9 KASIM PAZAR GÜNÜ MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

14.30 | Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor | beIN Sports 2

17.00 | Kocaelispor-Galatasaray | beIN Sports 1

20.00 | Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor | beIN Sports 1

20.00 Samsunspor-İkas Eyüpspor | beIN Sports 2

Trendyol 1. Lig

13.30 | Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü | beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA?

İngiltere-Premier Lig 

17.00 Aston Villa-Bournemouth | beIN Sports 2

17.00 Brentford-Newcastle United | beIN Max 2

17.00 Crystal Palace-Brighton | beIN Sports 3

17.00 Nottingham Forest-Leeds United | beIN Connect

19.30 Manchester City-Liverpool | beIN Sports 3

İspanya - LaLiga

16.00 Athletic Bilbao-Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus

18.15 Rayo Vallecano-Real Madrid  | S Sport, S Sport Plus

20.30 Mallorca-Getafe  | S Sport Plus

20.30 Valencia-Real Betis  | S Sport, S Sport Plus

23.00 Celta Vigo-Barcelona  | S Sport, S Sport Plus

İtalya - Serie A

14.30 Atalanta-Sassuolo  | S Sport, S Sport Plus

17.00 Bologna-Napoli  | S Sport, S Sport Plus

17.00 Genoa-Fiorentina  | S Sport Plus

20.00 Roma-Udinese  | S Sport, S Sport Plus

22.45 Inter-Lazio  | S Sport, S Sport Plus

