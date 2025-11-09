Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı?

10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 Kasım&#039;da borsa açık mı, kapalı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesi bankalar, borsa ve kargoların çalışma düzeni araştırılıyor. Resmi tatil statüsünde olmayan 10 Kasım’da kamu kurumlarının işleyişi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Atatürk’ü Anma Günü olan 10 Kasım, Türkiye genelinde törenlerle kutlanıyor. Bu nedenle özellikle bankaların, Borsa İstanbul’un çalışma saatleri araştırılıyor. 

10 KASIM'DA BORSA AÇIK MI?

10 Kasım, resmi tatil takviminde yer almayan özel bir gün olduğu için Borsa İstanbul’da işlemler normal düzeninde devam ediyor. Hafta içine denk gelen 10 Kasım’da seans saatlerinde bir değişiklik yapılmayacak. Yatırımcılar, BIST bünyesindeki pay piyasası, vadeli işlemler ve diğer pazarlar için standart işleyiş üzerinden işlem gerçekleştirebilecek. 

10 Kasım 2025 Pazartesi günü için BIST’te seansların normal zaman çizelgesine bağlı kalacak. 

10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı? - 1. Resim

10 KASIM'DA BORSA KAPALI MI, İŞLEM YAPILIYOR MU?

BIST’te 10 Kasım tarihinde işlemler durdurulmayacak ve piyasa faaliyetleri kesintiye uğramayacak. Yatırımcılar tüm seans boyunca alım satım yapabilecek. Bankalar, kargo şirketleri ve diğer finans kurumları da olağan mesai düzeninde hizmet verecek. İlgili genelgelerde 10 Kasım’ın idari izin veya resmi tatil kapsamına dahil edilmediği belirtildiğinden, kamu ve özel sektör çalışanları için de gün standart mesai günü kabul ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayseri'de intihar etmek için 14. kata çıkan kadını polis ikna etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon tarihi belli mi? - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon tarihi belli mi?Cihat Süvarioğlu kimdir, hangi yapımlarda rol aldı? - HaberlerCihat Süvarioğlu kimdir, hangi yapımlarda rol aldı?Gönül Dağı nerede çekiliyor, çekim yerleri gerçek mi? - HaberlerGönül Dağı nerede çekiliyor, çekim yerleri gerçek mi?Yunus Koca kimdir, İyi Parti’de hangi görevleri üstleniyor? - HaberlerYunus Koca kimdir, İyi Parti’de hangi görevleri üstleniyor?10 Kasım İstanbul takvimi: İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve vapur seferleri ücretsiz mi? - Haberler10 Kasım İstanbul takvimi: İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve vapur seferleri ücretsiz mi?10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? - Haberler10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...