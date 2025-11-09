10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı?

Atatürk’ü Anma Günü olan 10 Kasım, Türkiye genelinde törenlerle kutlanıyor. Bu nedenle özellikle bankaların, Borsa İstanbul’un çalışma saatleri araştırılıyor.

10 KASIM'DA BORSA AÇIK MI?

10 Kasım, resmi tatil takviminde yer almayan özel bir gün olduğu için Borsa İstanbul’da işlemler normal düzeninde devam ediyor. Hafta içine denk gelen 10 Kasım’da seans saatlerinde bir değişiklik yapılmayacak. Yatırımcılar, BIST bünyesindeki pay piyasası, vadeli işlemler ve diğer pazarlar için standart işleyiş üzerinden işlem gerçekleştirebilecek.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü için BIST’te seansların normal zaman çizelgesine bağlı kalacak.

10 KASIM'DA BORSA KAPALI MI, İŞLEM YAPILIYOR MU?

BIST’te 10 Kasım tarihinde işlemler durdurulmayacak ve piyasa faaliyetleri kesintiye uğramayacak. Yatırımcılar tüm seans boyunca alım satım yapabilecek. Bankalar, kargo şirketleri ve diğer finans kurumları da olağan mesai düzeninde hizmet verecek. İlgili genelgelerde 10 Kasım’ın idari izin veya resmi tatil kapsamına dahil edilmediği belirtildiğinden, kamu ve özel sektör çalışanları için de gün standart mesai günü kabul ediliyor.