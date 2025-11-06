Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi

Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasım&#039;da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım’da resmi tatil olup olmadığı ve yılın kalan dönemindeki tatil takvimi yeniden gündemde. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar 10 Kasım’ın resmi tatil sayılıp sayılmadığını, kasım ayında başka izin günü var mı araştırıyor.

Kasım ayı resmi tatil takvimi merak edilirken, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün statüsü de yeniden sorgulanıyor. Bu tarih Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul ediliyor ve her yıl törenlerle anılıyor. 

KASIM’DA RESMİ TATİL VAR MI?

Kasım ayı, Türkiye’nin resmi tatil takviminde yer alan bir izin günü içermiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından, yılın son ayına kadar çalışanları kapsayan başka bir resmi tatil bulunmuyor. Bu nedenle kasım ayında kamu kurumları, okullar ve özel sektör mesailerine devam ediyor.

Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi - 1. Resim

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olarak anılıyor. Ancak bu tarih, resmi tatil statüsünde yer almıyor. Çalışanlar için ekstra mesai ücreti veya izin uygulaması bulunmuyor.

2025 yılında 10 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde 10 Kasım itibarıyla başlayacak kasım ara tatili öncesinde öğretim takvimi planlandığı şekilde ilerleyecek. Üniversitelerde ise ara tatil uygulaması bulunmadığından eğitim normal devam edecek.

Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi - 2. Resim

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından bir sonraki resmi tatil 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak yılbaşı tatili olacak. 2025 yılının son iki ayında başka bir resmi tatil yer almıyor ve çalışanlar yılın son tatili için yeni yılı bekleyecek.

Yılbaşı tatili sonrasında ise yılın ilk uzun resmi tatili mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı olacak. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar bu tarihe kadar planlarını mevcut mesai düzenine göre yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cengiz Ünder’den Bilge Yenigül’e 8 milyonluk jest! Hayatının kararını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı - HaberlerTürkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladıHacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? - HaberlerHacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı?Pegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldı - HaberlerPegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldıBugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025) - HaberlerBugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025)Şampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu - HaberlerŞampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Haberler6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...