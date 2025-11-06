Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi

Kasım ayı resmi tatil takvimi merak edilirken, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün statüsü de yeniden sorgulanıyor. Bu tarih Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul ediliyor ve her yıl törenlerle anılıyor.

KASIM’DA RESMİ TATİL VAR MI?

Kasım ayı, Türkiye’nin resmi tatil takviminde yer alan bir izin günü içermiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından, yılın son ayına kadar çalışanları kapsayan başka bir resmi tatil bulunmuyor. Bu nedenle kasım ayında kamu kurumları, okullar ve özel sektör mesailerine devam ediyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olarak anılıyor. Ancak bu tarih, resmi tatil statüsünde yer almıyor. Çalışanlar için ekstra mesai ücreti veya izin uygulaması bulunmuyor.

2025 yılında 10 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde 10 Kasım itibarıyla başlayacak kasım ara tatili öncesinde öğretim takvimi planlandığı şekilde ilerleyecek. Üniversitelerde ise ara tatil uygulaması bulunmadığından eğitim normal devam edecek.

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından bir sonraki resmi tatil 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak yılbaşı tatili olacak. 2025 yılının son iki ayında başka bir resmi tatil yer almıyor ve çalışanlar yılın son tatili için yeni yılı bekleyecek.

Yılbaşı tatili sonrasında ise yılın ilk uzun resmi tatili mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı olacak. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar bu tarihe kadar planlarını mevcut mesai düzenine göre yapacak.