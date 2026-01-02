Avro, Bulgaristan’ın katılımıyla birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla 27’nci yaşına girerken, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeden 21’inde 357 milyondan fazla kişinin kullandığı ortak para birimi olma özelliğini sürdürüyor.

Son katılımın dün Bulgaristan’la gerçekleştiği avro para birimi, 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşına girdi. AB üyesi 27 ülkenin 21’inin resmî para birimi olarak kullanılan avro, 1 Ocak 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girmişti.

Avrupa’da 357 milyonun üzerinde kişinin kullandığı avro, “Avrupa Para Birimi”, “ekü” ve “euro” olarak adlandırılıyor.

Avro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 avro madenî para olarak tedavülde bulunuyor.

