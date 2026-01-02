Anadolu Ajansı
Kayseri - Malatya yolu ulaşıma açıldı
Kayseri’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kayseri-Malatya Karayolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı; kent genelinde kapalı yol kalmadı.
Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Kayseri-Malatya Karayolu yaşanılabilecek olumsuzluk adına trafiğe kapatılmıştı.
Karayolları ve belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kapanan Kayseri-Malatya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı.
KAPALI YOL YOK
Kayseri-Malatya Karayolu’nun trafiğe açılmasıyla kentin giriş ve çıkışlarında kapalı yol kalmadı.
