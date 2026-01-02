Samsun’da karda rampayı çıkarken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, araçta bulunduğunu söylediği para ve altını itfaiye ekipleriyle birlikte küle dönmüş araçta aradı.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Sercan B. idaresindeki otomobil, karda rampayı çıkmaya çalışırken fazla zorladığı arabası bir anda alev aldı.

Karda yanan otomobil kül oldu! Sürücü altın ve paralarının peşine düştü

POLİS HAYATLARINI KURTARDI

Yoldan geçen polis memuru, araçta bulunan sürücü ve çocuğunu otomobilden çıkartarak yangın söndürme tüpüyle ilk müdahalede bulundu.

ARABA KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kaygan yol nedeniyle yanan aracın yanına çıkamayınca hortum uzatarak yangına müdahale etti ve yangını söndürdü. Müdahale sırasında bir itfaiye aracı da karda kayarak tehlike atlattı. Otomobil çıkan yangın sonucu tamamen yanarak demir yığınına döndü.

ALTIN VE PARALARI DA YANDI

İtfaiyenin yangını söndürüp soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından araç sürücüsü, otomobilinde 5 bin lira para ile 4 gram altını bulunduğunu söyleyerek itfaiye ekiplerinden bulmalarını istedi. Sürücü ve itfaiye ekipleri, yanmış araçta para ve altın aradı ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı.





Uludağ Mahallesi Muhtarı Sevgi Baş Tumgan, "Kar sebebiyle üzücü bir durum yaşadık. Bir araç karda çıkarken zorlandığı için alev alıp yanmaya başladı. O sırada vatandaş araçtan çıktı. Can kaybımız yok. Çocuğuyla birlikte araç alev almaya başlayınca araçtan çıkıyor. Sürücülerden ricam bu hava şartlarında araçlarını zorlamamaları, mümkünse zincirlerini takmalarıdır. Dikkatli olursak ne mal kaybı ne de can kaybı yaşarız" diye konuştu.

