Yaklaşık 145 yıllık Bulgar levası, Bulgaristan’ın gelecek yıl Avro Bölgesi’ne girmesiyle yerini avroya bırakacak. İlk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, 1 Ocak 2026’dan itibaren resmî para birimi olmaktan çıkacak.

Bulgaristan, avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek ancak vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmadan avroya çevirebilecek.

Öte yandan, TCMB de 2 Ocak’tan itibaren alım-satıma konu yapılan döviz kurları arasından Bulgar levasını çıkaracak. Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Başkanı Serdar Yerlioğlu, levanın avro karşısında değer kaybettiğini belirterek avroya geçiş sürecinin resmîleşmeden önce 1 avronun 1,97 levaya denk geldiğini ifade etti.

Takip eden süreçte ise piyasada leva arzının yükseldiğine işaret eden Yerlioğlu “1 avro serbest piyasada 2,02-2,05 leva seviyelerini gördü. Leva biraz düşük alınmaya başlandı. Bunun sebebi, vatandaşların elindeki levayı çıkarıyor olması” dedi.

