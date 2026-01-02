Altın fiyatlarında son dakika! 2 Ocak 2025 gram altın fiyatı 6.045 TL ve ons altın fiyatı 4.370 dolardan yılın ilk işlem gününe başlıyor. Son FED tutanaklarında yeni faiz indirimi için “enflasyon şartı” öne çıkarken, jeopolitik alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD, Venezuela’nın petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar ise yeni yılın ilk gününde de devam etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen yıl yaklaşık %65 primle 4.322 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni yıla da hareketli başladı.

2026’nın ilk işlemlerinde TSİ 06:10 itibarıyla ons fiyatı 4.370 dolara yükseldi. Çarşamba kapanış fiyatına göre ons fiyatındaki artış %1’i aştı.

2 OCAK 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada 2 Ocak 2026 gram altın fiyatı da 6.045 TL’den günde başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.305 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.275 TL’den gerçekleşiyor.

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat makasının son günlerde yeniden açılması da dikkat çekiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında ABD Merkez Bankasının 9-10 Aralık tarihli son faiz toplantısının tutanakları bu hafta açıklandı. Politika faizinin çeyrek puanlık indirimle %3,50-%3,75 bandına çekildiği toplantıya ait tutanaklarda; çoğu FED üyesinin, “enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uygun bulacağı” görüldü.

Bu sabah CME FED Watch anketinde; 28 Ocak’ta gerçekleşecek yılın ilk faiz toplantısında FED’in %85 ihtimalle “pas” geçeceği tahmin ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan jeopolitik alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD, bu hafta Venezuela’nın petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Son dönemde artan diplomatik çabalara rağmen Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar da yeni yılın ilk gününde devam etti.

Jeopolitik gelişmeler, altında “güvenli liman” talebini destekliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

2026 yılında altın fiyatları için 5.000 dolar senaryosu konuşulmaya devam ederken, analistler kısa vadede 4.250 doların önemli bir destek olarak izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yukarıda ise 4.380 doların ilk direnç olarak öne çıktığı ifade edilirken, bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, yeniden 4.500 dolar yolculuğunun başlayabileceği ifade ediliyor.

